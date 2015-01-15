Kış Uykusu Oscar yolunda!

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Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi 87. Oscar Akademi Ödülleri'nde aday adayları arasında Türkiye'yi temsil edecek.

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kış Uykusu'nun ödül serüveni devam ediyor. Filmin halkla ilişkiler ajansı tarafından yapılan açıklamada, Turizm Bakanlığı Sanatsal Etkinlikler Komisyonu tarafından aday adayı olarak gösterildi. Film ilk 5’e kalması durumunda 87. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Yabancı Film” dalında ülkemizi temsile diyor olacak.



Daha önce 2008 tarihli Üç Maymun filmiyle, 81. Akademi Ödülleri’nde son 9 film arasına kalan yönetmen Ceylan, 3 saati aşkın son filmi “Kış Uykusu” ile yine Oscar yolunda şansını deneyecek. Türkiye’nin Oscar adayı olarak gösterilen film için tanıtım çalışmalarına ise en kısa sürede başlanacağı bildirildi. ZeynoFilm’in yapımcılığını üstlendiği filmin elemelerden geçip son 5 aday arasında yer alıp almayacağı ise 15 Ocak 2015'te belli olacak.



Başrollerinde Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ ve Mehmet Ali Nuroğlu gibi oyuncuların yer aldığı film Altın Palmiye haricinde Sidney Film Festivali'nde İzleyici Ödülü'ne ve Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu FIPRESCI'den "En İyi Film" ödülüne layık görülmüştü. Bu seneki Oscar ödül töreni ise 22 Şubat 2015'te gerçekleştirilecek.