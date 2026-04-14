Kıskanmak bugün var mı? Kıskanmak neden yok, bitti mi?

Kıskanmak Bu Akşam Neden Yok?

Dizinin merakla beklenen 29. bölümü, bu akşam kanalın yayın akışından çıkarıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, bu kararın arkasında yeterli reklam gelirine ulaşılamaması yatıyor. Televizyon dünyasında nadiren de olsa karşılaşılan bu durum nedeniyle, kanal yönetimi yeni bölümü bir hafta kaydırma kararı aldı.