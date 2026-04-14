Kıskanmak bugün var mı? Kıskanmak neden yok, bitti mi?
NOW TV ekranlarında her salı heyecanla takip edilen Kıskanmak dizisi için bu akşam (14 Nisan 2026) izleyicileri üzecek bir son dakika değişikliği yaşandı. Peki Kıskanmak bugün var mı? Kıskanmak neden yok, bitti mi?
NOW TV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Kıskanmak hakkında bu akşam (14 Nisan 2026) yaşanan gelişme, dizinin takipçilerini oldukça şaşırttı. Başrollerini Özgü Namal ve Selahattin Paşalı gibi güçlü isimlerin paylaştığı yapımla ilgili son durum şu şekilde:
Kıskanmak Bu Akşam Neden Yok?
Dizinin merakla beklenen 29. bölümü, bu akşam kanalın yayın akışından çıkarıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, bu kararın arkasında yeterli reklam gelirine ulaşılamaması yatıyor. Televizyon dünyasında nadiren de olsa karşılaşılan bu durum nedeniyle, kanal yönetimi yeni bölümü bir hafta kaydırma kararı aldı.
Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Şu anki tahminler ve kanalın genel yayın politikası doğrultusunda:
Tahmini Tarih: 21 Nisan 2026 Salı
Saat: 20.00
Kanal: NOW
Ancak yapım şirketi veya kanaldan "kesin" bir tarih açıklaması gelmediğini, sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtmekte fayda var.
29. Bölümde Neler Yaşanacak? (Özet)
Yeni bölüm ekranlara geldiğinde bizi oldukça gerilimli bir atmosfer bekliyor:
Aileler Savaşı: Mükerrem’in Kızılbağların safına geçmesiyle, Kızılbağ ve Paşazade aileleri arasındaki ipler tamamen kopuyor.
Beklenmedik İttifak: Nur'un hamleleri, Seniha ve Halit’i ortak bir düşmana karşı aynı safta buluşturuyor.