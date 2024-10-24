Kızılcık Şerbeti 73. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti 73. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 73. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 71. bölümü Cuma günü ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 73. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin yeni bölümünden önce bazı fotoğraflar yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti 73. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 73. Bölümünde neler olacak?

Fatih, Ömer’den intikam almak için Cansu ile ilişkiye girmiştir. Tamamen çıkar ilişkisine dayalı bu birlikteliğin sonucunda acaba kazanan taraf kim olacaktır.

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Kızılcık Şerbeti 73. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Nilay’ın oğluna yapacağı diş buğdayı her iki ailenin de tüm kadınlarını bir araya getirecektir. Cemal, Kıvılcım’ı yakın markajda tutmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etmektedir.