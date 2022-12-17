Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı... Yeni bölümde neler olacak?

ShowTV'nun bu sezon izleyici ile buluşan yeni dizisi Kızılcık Şerbeti Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimleri bir araya getiriyor. Kızılcık Şerbeti son olarak 8. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünü kaçıranlar ShowTV'nin sitesi üzerinden izleyebilir: Kızılcık Şerbeti 8. bölüm

KIZILCIK ŞERBETİ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

ShowTV Kızılcık Şerbeti'nin 8. bölümünün özetini şöyle paylaşıyor:

Doğa’nın kendisine haber vermeden okula tekrar başlaması Fatih’i delirtmiş, onun bu hallerine şahit olan Kıvılcım ise çok gerilmiştir. Doğa’nın sağduyulu davranışlarıyla olay diğer aile bireylerine yansımasa da Fatih ve Kıvılcım arasında hiç olmadığı kadar soğuk rüzgârlara sebep olacaktır. Doğa ve Fatih’in kavgası ise başka konulara sıçrayacak, farklı konular üzerinden gerilim devam edecektir. Evdeki gerilimden beslenen Nilay ise bu durumu lehine çevirme çabaları içindedir. Doğa’nın babası Kayhan, damadıyla iş yapma yolunda hızla yürümektedir. Kıvılcım’a dava açmanın kıyısından dönen Kübra, Kıvılcım ile bambaşka bir ortamda bir araya gelmek durumunda kalacak, anneliğin her türlü ön yargının üzerinde olduğunu her iki kadın da bir kez daha anlayacaktır. Doğa’nın, Fatih’in arkadaş ortamından duyduğu rahatsızlık büyük sorunlara neden olurken, Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından büyük risk altındadır.

KIZILCIK ŞERBETİ 9. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ShowTV Kızılcık Şerbeti dizinin yeni bölümünden ilk fragmanı da yayınladı. İşte Kızılcık Şerbeti dizisi 9. bölüm 1. fragmanı

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU...

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.