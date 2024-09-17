Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Emrah Altıntoprak'la Kaan Taşaner'den tepki
Üçüncü sezonuna hızlı bir giriş yapan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi yaşanıyor.
Üçüncü sezonu ile yine reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti'nde birçok oyuncu kadroya veda etmiş ve yeni sezonda yer almamıştı. Başta Müjde Uzman olmak üzere Kızılcık Şerbeti seti içinde bazı problemlerin yaşandığı duyulmuştu. Son olarak da ünlü dizi afiş kriziyle tekrar gündeme geldi.
Önce Mustafa karakterini oynayan Emrah Altıntoprak, sonra da Giray karakterini oynayan Kaan Taşaner; Kızılcık Şerbeti dizisi afişinde yer almamalarına tepki gösterdiler.
Söz konusu afişte; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Şebnem Bozoklu, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Özge Özacar yer aldı.
KAAN TAŞANER'DEN KIZILCIK ŞERBETİ EKİBİNE AĞIR SÖZLER
Dizinin afişinde yeni sezon oyuncularından Şebnem Bozoklu'ya yer verildi ancak geçen sezon dahil olup başrol Doğa karakterinin eşi Giray rolünü oynayan Kaan Taşaner, kendisine afişte yer bulamadı.