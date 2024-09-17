Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Emrah Altıntoprak'la Kaan Taşaner'den tepki

Üçüncü sezonu ile yine reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti'nde birçok oyuncu kadroya veda etmiş ve yeni sezonda yer almamıştı. Başta Müjde Uzman olmak üzere Kızılcık Şerbeti seti içinde bazı problemlerin yaşandığı duyulmuştu. Son olarak da ünlü dizi afiş kriziyle tekrar gündeme geldi.