Kızılcık Şerbeti'nde Görkem Fatih'i enseliyor: Bu kadın kocamın metresi

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 77. bölümün 3. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Fatih'in Görkem'e yakalandığı anlar büyük merak uyandırdı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem Fatih'i enseliyor: Bu kadın kocamın metresi - Resim : 1

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem Fatih'i enseliyor: Bu kadın kocamın metresi - Resim : 2

77. bölümünde Doğa ve Fatih aşklarına yenilerek birlikte olmuşlardır. Doğa çok pişmandır. Fatih ise Doğa’yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem Fatih'i enseliyor: Bu kadın kocamın metresi - Resim : 3

Ancak yayınlanan tanıtımda en dikkat çekici anlardan biri, Fatih'in Cansu ile ilişkisini öğrenen Görkem'in büyük bir organizasyon hazırlaması oluyor.

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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem Fatih'i enseliyor: Bu kadın kocamın metresi - Resim : 4

Herkesin toplandığı davette Görkem, Fatih'in Cansu ile olan ilişkisini ifşalayarak, 'Bu kadın kocamın metresi' diyor.