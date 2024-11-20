Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Kızılcık Şerbeti'nde Görkem Fatih'i enseliyor: Bu kadın kocamın metresi
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem Fatih'i enseliyor: Bu kadın kocamın metresi
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 77. bölümün 3. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Fatih'in Görkem'e yakalandığı anlar büyük merak uyandırdı.
1 / 5
Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı.
2 / 5
77. bölümünde Doğa ve Fatih aşklarına yenilerek birlikte olmuşlardır. Doğa çok pişmandır. Fatih ise Doğa’yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.
3 / 5
Ancak yayınlanan tanıtımda en dikkat çekici anlardan biri, Fatih'in Cansu ile ilişkisini öğrenen Görkem'in büyük bir organizasyon hazırlaması oluyor.
4 / 5
Herkesin toplandığı davette Görkem, Fatih'in Cansu ile olan ilişkisini ifşalayarak, 'Bu kadın kocamın metresi' diyor.