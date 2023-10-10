'Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor

Show Tv ekranlarında yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, her cuma izleyicilerle buluşuyor. Dizinin yeni bölümüne 'Sümbül' karakteri dahil oluyor...

'Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti her hafta cuma günleri saat 20.00'de Show TV'de yayınlanıyor. Hem reytinglerde, hem de sosyal medyada çok büyük ilgi gören diziye yeni oyuncular dahil oluyor. 

İrem Deniz kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Sümbül' karakterine İrem Deniz hayat verecek. Sümbül’ün aniden hikayeye dahil olacağı ve, Ünallar Ailesi'nin oğlu Mustafa’yla (Emrah Altıntoprak) bağlantılı olacağı öğrenildi. 

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irem deniz (@iremdenn)'in paylaştığı bir gönderi

Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim daha katıldı! Alev'e rakip geliyorMagazinKızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim daha katıldı! Alev'e rakip geliyor

 