Korku filmi sevenler buraya!

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Şeytan'ın Gözleri, 28 Ağustos'ta vizyona giriyor.

Gösterildiği festivallerde adından sıkça söz ettiren, 40'ın üzerinde "En İyiler" listesine girmeyi başaran ve Amerikalı eleştirmenlere göre yılın en iyi korku filmlerinden biri olan Şeytanın Gözleri, 28 Ağustos'ta vizyona giriyor.

İşte konusu...

Hollywood’un hırs ve rekabet dolu dünyasında genç ve hevesli bir oyuncu olan Sarah iyi bir rol kapıp başarılı bir film yıldızı olmak için eline gelen her fırsatı değerlendirmektedir. Bir gün karşısına çıkan ve tehlikesinden haberdar olmadığı gizemli bir film yapımcısı ile bir anlaşma yapar. Bu anlaşmanın ardından Sarah kendisini hem gizli bir Hollywood tarikatının hem de geri dönüşü olmayan, esrarengiz, acılı ve lanetli bir yolculuğun içinde bulur. Time Magazine’in “Lynch ve Cronenberg birlikte film yapsaydı sonuç Starry Eyes olabilirdi” olarak tanımladığı film, Alex Essoe’nun olağanüstü performansı ile de övgü topluyor.









