Kulüp dizisinin ikinci sezon galası yapıldı

"Kendi masalı olanların hikayesi" sloganıyla çekilen Kulüp dizisi yeni sezonuyla geri dönüyor. Netflix, sevilen dizisi Kulüp’ün yeni sezonunu dizi ekibinin katıldığı bir yemekle kutladı.

"Minik Adacığım ile tatlı bir prova yaptım"

Medya ile bir araya gelinen yemeğe dizi oyuncuları Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış, Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma, proje yaratıcısı Zeynep Günay, hikaye yaratıcısı Rana Denizer ve yönetmen koltuğunu Zeynep Günay ile paylaşan Seren Yüce de katıldı. Kulüp, yeni bölümleriyle 15 Eylül’de Netflix’te olacak.

Geçtiğimiz yıl kızı Jan Asya'yı kucağına alan oyuncu Barış Arduç, galada bu konu hakkında konuştu. Arduç: “Baba olma arefesindeyken minik Adacığım ile tatlı bir prova yaptım. Çok dünya yeteneklisi, şahane bir insan ile tanıştım." sözleriyle tebessüm oluşturdu.

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Kulüp dizisi ikinci sezonda neler olacak?

Yeni sezonunda dizinin hikayesi 1960’lı yılların İstanbul’unda devam ediyor. Artık 5 yaşına gelen Rana, Kulüp’ün hareketli ve pırıltılı dünyasına hayranlık duyarak büyürken, Matilda ve Çelebi Kulüp’ü her şeye rağmen ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Raşel’in Rana ile kendi ailesini kurmayı öğrenme mücadelesini de konu alan sezonda Kulüp ailesi bütün zorluklara karşı dimdik durmaya çalışarak birbirine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetleniyor.