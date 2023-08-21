Kulüp dizisinin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı! İşte yayın tarihi

Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kelebek ve Salih Bademci’nin paylaştığı Netflix dizisi Kulüp'ün 2. sezonu merakla bekleniyordu. Netflix Kulüp dizisinin 2. sezonundan ilk fragmanını yayınladı ve yayın tarihini de açıkladı.

Kulüp dizisi 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Kulüp İstanbul kapılarını yeniden açıyor. #Kulüp yeni sezonuyla 15 Eylül’de sadece Netflix’te sloganıyla duyuruldu.

Kulüp dizisi 2. sezon konusu

1960’ta Türkiye gibi İstanbul’un sosyal hayatı ve eğlence dünyası da köklü bir değişimin eşiğindedir. Yaşatılan baskılara karşı duran Çelebi ve Matilda, Kulüp İstanbul Ailesi’ni ayakta tutmak için birlikte mücadele vermektedirler. Zamansız büyümek zorunda kalan Raşel ise artık 5 yaşında olan Rana’nın annesidir ve çekirdek ailesini bir araya getirmeye çalışmaktadır. Rana, Kulüp’ün hareketli ve pırıltılı dünyasına hayranlık duyarak büyürken, Matilda ve Çelebi Kulüp’ü her şeye rağmen ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Raşel’in Rana ile kendi ailesini kurmayı öğrenme mücadelesini de konu alan sezonda Kulüpailesi bütün zorluklara karşı dimdik durmaya çalışarak birbirine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetleniyor.

Kulüp dizisi 2. sezon fragmanı