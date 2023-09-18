La Casa de Papel dizisi Berlin'in yayın tarihi açıklandı

Netflix, dünya çapında fenomene dönüşen İspanyol dizi La Casa de Papel'in en sevilen karakterlerinden Berlin'i merkezine alacak aynı isimli yeni dizisi Berlin'in yayın tarihini açıkladı. Paylaşılan duyuru videosunda diziden neler beklememiz gerektiğini gösteren dikkat çeken sekanslar yer aldı.

Berlin dizisi konusu:



La Casa de Papel'deki olayların öncesinde geçen bu dizide altın çağındaki Berlin, en iddialı soygunlarından birini planlamak için Paris'te usta bir çeteyle bir araya gelir.

Berlin dizisi yayın tarihi

Berlin dizisi, 29 Aralık tarihinde Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak. La Casa de Papel gibi dizide de Berlin karakterini Pedro Alonso canlandıracak.

Berlin dizisi oyuncu kadrosu:

Pedro Alonso (Berlin)

Michelle Jenner (Keila)

Tristán Ulloa (Damián)

Begoña Vargas (Cameron)

Julio Peña (Roi)

Joel Sanchez (Bruce)

Berlin dizisi tanıtım fragmanı