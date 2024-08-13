Luke Hemsworth ile Morgan Freeman’ın filmi Gunner’ın yarın tarihi belli oldu

Senaryosunu, gişe rekortmeni Fast and Furious serisinin de yazarı olan Gary Scott Thompson’ın kaleme aldığı ve emekli bir askerin, oğullarını kaçıran uyuşturucu çetesine açtığı savaşı anlatan heyecan dolu film, 30 Ağustos’ta sadece TV+’ta yayına giriyor.