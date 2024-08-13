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Luke Hemsworth ile Morgan Freeman’ın filmi Gunner’ın yarın tarihi belli oldu
Merakla beklenen ve başrollerinde birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Gunner filminin fragmanı yayınlandı.
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Başrollerinde Luke Hemsworth ile Oscar’lı Morgan Freeman gibi yıldızların yer aldığı aksiyon filmi “Gunner”ın (İntikamın Yeni Adı) fragmanı yayınlandı.
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Senaryosunu, gişe rekortmeni Fast and Furious serisinin de yazarı olan Gary Scott Thompson’ın kaleme aldığı ve emekli bir askerin, oğullarını kaçıran uyuşturucu çetesine açtığı savaşı anlatan heyecan dolu film, 30 Ağustos’ta sadece TV+’ta yayına giriyor.
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