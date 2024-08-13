Luke Hemsworth ile Morgan Freeman’ın filmi Gunner’ın yarın tarihi belli oldu

Merakla beklenen ve başrollerinde birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Gunner filminin fragmanı yayınlandı.

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Luke Hemsworth ile Morgan Freeman’ın filmi Gunner’ın yarın tarihi belli oldu - Resim : 1

Başrollerinde Luke Hemsworth ile Oscar’lı Morgan Freeman gibi yıldızların yer aldığı aksiyon filmi “Gunner”ın (İntikamın Yeni Adı) fragmanı yayınlandı.

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Luke Hemsworth ile Morgan Freeman’ın filmi Gunner’ın yarın tarihi belli oldu - Resim : 2

Senaryosunu, gişe rekortmeni Fast and Furious serisinin de yazarı olan Gary Scott Thompson’ın kaleme aldığı ve emekli bir askerin, oğullarını kaçıran uyuşturucu çetesine açtığı savaşı anlatan heyecan dolu film, 30 Ağustos’ta sadece TV+’ta yayına giriyor.

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Luke Hemsworth ile Morgan Freeman’ın filmi Gunner’ın yarın tarihi belli oldu - Resim : 3

Fragmanı izlemek için tıklayınız...

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Luke Hemsworth ile Morgan Freeman’ın filmi Gunner’ın yarın tarihi belli oldu - Resim : 4