Man Of Steel

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Film, 14 Haziran'da sinemalarda.

Zack Snyder’in yönettiği, Henry Cavill’in Clark Kent/Kal-El rolünü üstlendiği “Man of Steel’iTM” 14 Haziran'da sinemalarda. İşte filmin konusu: Genç bir çocuk olağanüstü güçleri olduğunu ve bu gezegenden olmadığını öğrenir. Genç bir adam olarak, nereden geldiğini ve buraya ne yapmak üzere gönderildiğini keşfetmek üzere bir serüvene koyulur. Fakat dünyayı yok olmaktan kurtarmak ve tüm insanlık adına umudun simgesi haline gelmek için içindeki kahramanın ortaya çıkması gerekmektedir.

Filmin diğer önemli oyuncuları arasında Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane ve Russell Crowe yer alıyor.