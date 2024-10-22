Mavi Mağara filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Mavi Mağara filmi nereden izlenir?
Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ı buluşturan “Mavi Mağara” filmi 18 Ekim’de yayınlandı. Mavi Mağara filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Mavi Mağara filmi nereden izlenir? Yakından bakalım...
Ay Yapım ve BraveBorn Films’in yapımcılığını yaptığı, yönetmenliğini Altan Dönmez, senaristliğini ise Kerem Bürsin’in Osman Kaya ile birlikte üstlendiği, başrollerinde ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Mavi Mağara son dönemin en merak edilen yapımlardan.
MAVİ MAĞARA'NIN KONUSU NE?
Mavi Mağara, deniz kuvvetlerinde asker olan Cem (Kerem Bürsin) ve eşi Alara (Devrim Özkan) arasındaki aşk hikayesine odaklanıyor.
Cem, Alara ile bir gün birlikte gideceklerine söz verdiği mavi bir mağaraya doğru yolculuğa başlar.
Cem'in Mavi Mağara yolculuğu; Alara ile olan ilişkisinin detaylarını ortaya çıkaran ve gerçek aşkın sonsuz olduğunu yeniden doğrulayan sürpriz bir keşfe dönüşür.
MAVİ MAĞARA'NIN OYUNCULARI KİMLER?
Kerem Bürsin
Devrim Özkan
Okan Yalabık
Deniz Cengiz
Ece Dizdar
Yüsra Geyik
İdil Sivritepe
Sabahattin Yakut
Alper Baytekin
Temmuz Gürkan Karaca
MAVİ MAĞARA NEREDEN İZLENİR?
Mavi Mağara 18 Ekim’de Prime Video’da yayınlandı.