Meryem Uzerli yerine Özgü Namal

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Yetenek Sizsiniz'in yeni jurisi ünlü oyuncu Özgü Namal oldu. Meryem Uzerli, Acun'un teklifini kabul etmemişti.

Acun Ilıcalı, geçen sene Muhteşem Yüzyıl dizisinden ayrılan Meryem Uzerli'ye ' Yetenek Sizsiniz' yarışmasının yeni sezonunda juri koltuğuna oturması için teklifte bulunmuştu.



Şu an Almanya 'da olan ve kızı Lara ile ilgilenen Uzerli ise bu teklifi kabul etmemişti. Acun Ilıcalı da bunun üzerine başka bir isimle anlaştı ve 'Yetenek Sizsiniz'in yeni jurisi ünlü oyuncu Özgü Namal oldu. Son olarak 'Merhamet' dizisinde başrol oynayan Namal, yarışmada Hülya Avşar'dan boşalan koltuğa oturacak.