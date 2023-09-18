Mutlu Son (Happy Ending) filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Joosje Duk imzalı bu romantik komedi sıradışı hikayesiyle Netflix'te en çok izlenen filmler arasına girmeyi başardı. O halde, Happy Ending (Mutlu Son) filmi konusu ve detaylarına birlikte göz atalım...

MUTLU SON (HAPPY ENDING) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Luna, Mink ile olan mutlu ilişkilerinin birinci yılında seks hayatlarına üçüncü bir kişiyi dâhil etmeyi önerir. Ancak bu durum, aralarındaki bağın zedelenmesine yol açacaktır.



MUTLU SON (HAPPY ENDİNG) FİLMİ OYUNCULARI

Gaite Jansen

Martijn Lakemeier

Joy Delima

Sinem Kavus

Claire Bender

Sidar Toksöz

Denise Aznam

MUTLU SON (HAPPY ENDİNG) FİLMİ FRAGMANI