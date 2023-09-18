Mutlu Son (Happy Ending) filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
4-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Netflix'te en çok izlenen dördüncü film olan Happy Ending (Mutlu Son) filmi ne anlatıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler yakından bakalım...
Joosje Duk imzalı bu romantik komedi sıradışı hikayesiyle Netflix'te en çok izlenen filmler arasına girmeyi başardı. O halde, Happy Ending (Mutlu Son) filmi konusu ve detaylarına birlikte göz atalım...
MUTLU SON (HAPPY ENDING) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Luna, Mink ile olan mutlu ilişkilerinin birinci yılında seks hayatlarına üçüncü bir kişiyi dâhil etmeyi önerir. Ancak bu durum, aralarındaki bağın zedelenmesine yol açacaktır.
MUTLU SON (HAPPY ENDİNG) FİLMİ OYUNCULARI
- Gaite Jansen
- Martijn Lakemeier
- Joy Delima
- Sinem Kavus
- Claire Bender
- Sidar Toksöz
- Denise Aznam
MUTLU SON (HAPPY ENDİNG) FİLMİ FRAGMANI