Netflix, Erşan Kuneri'nin ikinci sezon fragmanını paylaştı

Netflix, Cem Yılmaz’ın yarattığı ve hayat verdiği en renkli karakterlerden biri olan Erşan Kuneri’nin maceralarını konu alan dizisinin 2. sezon fragmanını, diziden yeni karelerle birlikte paylaştı.

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Netflix, Erşan Kuneri'nin ikinci sezon fragmanını paylaştı - Resim : 1

İzleyicilere eğlence ve kahkaha dolu anlar vaat eden bu sezonda, Cem Yılmaz’a birbirinden başarılı isimlerden oluşan güçlü bir kadro eşlik ediyor. Merakla beklenen 8 bölümlük yeni sezon, 10 Ekim’de yalnızca Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

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Netflix, Erşan Kuneri'nin ikinci sezon fragmanını paylaştı - Resim : 2

Bu sezonda 84 yaşında karşımıza çıkan Erşan Kuneri, emeklilik günlerinin keyfini sürerken, bir röportaj teklifiyle geçmişin renkli dönemlerine geri döner. Türk sinemasının unutulmaz anlarına da selam duran bu sezon, eğlenceli anlatımıyla birlikte, izleyicilere dönemin nostaljisini de yeniden yaşama fırsatı sunuyor.

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Netflix, Erşan Kuneri'nin ikinci sezon fragmanını paylaştı - Resim : 3

YILDIZ OYUNCU KADROSU

Yaratıcılığı ve yönetmenliği Cem Yılmaz’a, yapımı ise Fikirsanat’a ait dizinin ikinci sezonunda Cem Yılmaz’a Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar ve Celal Kadri Kınoğlu gibi isimlerden oluşan yıldız bir kadro eşlik ediyor.

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Netflix, Erşan Kuneri'nin ikinci sezon fragmanını paylaştı - Resim : 4

10 EKİM'DE YAYINLANACAK

Güçlü ve yenilikçi prodüksiyonu, zengin mekan, kostüm ve aksesuarları, ve döneme ait titiz detaylarıyla yeniden hayat bulan Erşan Kuneri, 2. sezonuyla 10 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda yalnızca Netflix’te yayınlanacak.

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