Netflix, Erşan Kuneri'nin ikinci sezon fragmanını paylaştı

YILDIZ OYUNCU KADROSU

Yaratıcılığı ve yönetmenliği Cem Yılmaz’a, yapımı ise Fikirsanat’a ait dizinin ikinci sezonunda Cem Yılmaz’a Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar ve Celal Kadri Kınoğlu gibi isimlerden oluşan yıldız bir kadro eşlik ediyor.