Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (1-7 Temmuz 2024)

4. Bir Aile Meselesi

Netflix filmi şöyle tanıtıyor: İdare etmesi zor ve sizi ciddiye almayan bir film yıldızının asistanı olmaktan daha kötü ne mi olabilir? Kendisinin annenize aşık olduğunu öğrenmek!

Başroldekiler: Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King