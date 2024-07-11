Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (1-7 Temmuz 2024)
Netflix Türkiye'de, Türk izleyicilerin geçtiğimiz hafta en çok izlediği 10 film açıklandı. Geçtiğimiz hafta boyunca (1-7 Temmuz) Netflix’te film kategorisinde "Bursa Bülbülü"” birinci sırada yer aldı. İşte Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film…
1. Bursa Bülbülü
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: 1980'lerde Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz, kaset çıkarma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi kafaya koyduğunda kendini çılgın maceraların ortasında bulur.
Başroldekiler: Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar
2. Lohusa
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Çiçeği burnunda ebeveynler Burcu ve Onur, kızları doğduktan sonra çocuk büyütmenin beklediklerinden çok daha fazla çaba gerektirdiğini fark eder.
Başroldekiler: Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan
3. Sosyete Polisi: Axel F
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Detroitli polis Axel Foley, Beverly Hills'teki unutulmaz ilk vakasından kırk yıl sonra, en iyi yaptığı işe yani suçları çözmeye ve kargaşa çıkarmaya geri döner.
Başroldekiler: Eddie Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige
4. Bir Aile Meselesi
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: İdare etmesi zor ve sizi ciddiye almayan bir film yıldızının asistanı olmaktan daha kötü ne mi olabilir? Kendisinin annenize aşık olduğunu öğrenmek!
Başroldekiler: Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King