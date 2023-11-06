Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (23-29 Ekim)
Netflix Türkiye'de, Türk izleyicilerin geçtiğimiz hafta en çok izlediği 10 film belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca (23-29 Ekim) Netflix’te film kategorisinde “İyi ki aldatılmışım” birinci sırada yer aldı. İşte Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film…
10- Hava Muhalefeti
Evli bir politikacı sevgilisiyle birlikte romantik bir kaçamak planlar. Ama eşinin de aynı uçakta olduğunu fark edince ona yakalanmamak için türlü numaralar çevirmek zorunda kalır.
9- Ketenpere
Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.
8- Karanlık Gece
Bir dağ kasabasında yaşayan İshak, amatör olarak müzikle ilgilenen genç bir adamdır. Farklı hayalleri olan beş arkadaşıyla büyüyen İshak, köyün genç kızı Sultan’a gönlünü kaptırır. Ancak genç adam, Sultan’a hislerini söyleyemez. Bir gün Ali adında yakışıklı genç bir adam, İshak’ın yaşadığı köye memur olarak atanır. Onun köydeki varlığı İshak’ın kıskançlığa kapılmasına neden olur. Bir süre sonra Ali aniden ortadan kaybolur. Köyde Ali’nin av sırasında kaybolduğu söylentileri çıkar. Ali gerçekten avda mı kaybolmuştur, yoksa onun kaybolmasının İshak ve arkadaşlarıyla bir ilgisi var mıdır?
7- Do Not Disturb
Pandemi yüzünden işsiz kalan Ayzek iyice dibe vurmuştur. Nihayet sessiz sakin bir otelde iş bulur fakat daha ilk gece vardiyasında konuklar başına olmadık işler açar.