Netflix'in yeni Kore dizisi "When the Phone Rings" konusu ne, oyuncuları kimler?

"When the Phone Rings" oyuncuları

Baek Sa Eon: Yoo Yeon Seok dizide Mavi Saray’ın en genç sözcüsü ve gelecek vaat eden genç bir politikacı olan Baek Sa Eon karakterini canlandırıyor. Eski bir haber spikeri olarak elit aile geçmişi, kariyeri ve yetenekleri sayesinde en gözde isimlerden birisidir. Bir gün eşinin kaçırıldığını haber veren bir telefon alır ve o günden sonra hayatı tamamıyla değişir.