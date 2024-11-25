Netflix'in yeni Kore dizisi "When the Phone Rings" konusu ne, oyuncuları kimler?
Netflix'in yeni Kore dizisi "When the Phone Rings" 22 Kasım tarihinde yayınlandı. Peki "When the Phone Rings" konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
MBC‘nin yeni Kore dizisi When the Phone Rings, 22 Kasım’da yayınlanan ilk bölümüyle iyi bir başlangıç yaptı.
Yoo Yeon Seok ve Chae Soo Bin‘in başrollerini paylaştığı "When the Phone Rings" konusu şu şekilde:
Baek Sa Eon, Kore'deki en genç başkanlık sözcüsüdür ve kariyerinde savaş muhabiri, rehine müzakerecisi ve ana sunucu olarak zaman geçirmiştir. Hong Hui Ju ile olan evliliğinin çıkar amaçlı olması sayesinde, ikili son üç yılı mutlu bir evlilikleri varmış gibi davranarak geçirmiştir, ancak gerçekte birbirleriyle iletişim kurmazlar ve nadiren birlikte yemek yerler.
Hui Ju, çocukluğunda geçirdiği bir kazadan sonra mutizmden (mutizm, kişinin konuşma becerisi bulunduğu halde konuşmamasıdır) muzdariptir ve bu da onu mahkemede ve televizyonda işaret dili tercümanı olarak çalışmaya yöneltmiştir. Ancak Hui Ju'nun kaçırıldığı gün, Baek Sa Eon ile olan evliliği sonsuza dek değişir.
"When the Phone Rings" oyuncuları
Baek Sa Eon: Yoo Yeon Seok dizide Mavi Saray’ın en genç sözcüsü ve gelecek vaat eden genç bir politikacı olan Baek Sa Eon karakterini canlandırıyor. Eski bir haber spikeri olarak elit aile geçmişi, kariyeri ve yetenekleri sayesinde en gözde isimlerden birisidir. Bir gün eşinin kaçırıldığını haber veren bir telefon alır ve o günden sonra hayatı tamamıyla değişir.