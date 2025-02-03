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O Ses Türkiye'nin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı
TV8 ekranlarının sevilen ses yarışması O Ses Türkiye için geri sayım başladı. Kadrosunda sürpriz bir ismin yer aldığı O Ses Türkiye 2025'in ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.
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Tv8 ekranlarının en popüler yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye uzun yılların ardından geri dönüyor.
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'O Ses Türkiye 2025' jüri koltuğunda yer alacak ünlü isimler belli oldu. Jüride, Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı öğrenildi.
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8 Şubat Cumartesi günü izleyicileriyle kavuşacak olan O Ses Türkiye'nin ilk fragmanı da yayınlandı.
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O Ses Türkiye 2025'in eğlenceli fragmanı kısa sürede tüm gözleri üzerine topladı.