O Ses Türkiye'nin bu yılki şampiyonu Gökhan ve Hakan'ın takımından Emre Sertkaya oldu!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu; Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş ve Gökhan&Hakan'ın jüri üyeliğini yaptığı O Ses Türkiye'de heyecanın dorukta olduğu sezon finali dün akşam gerçekleşti.

O Ses Türkiye'de Gökhan ve Hakan'ın takımından Emre Sertkaya ve Türkan Kürşad, Ebru Gündeş'in takımından Tankurt Manas ve Hadise'nin takımından Aziz Kiraz finale kalan isimler olmuştu.





Emre Sertkaya ve Aziz Kiraz yapılan elemeler sonucunda finale kalan isimler oldu. SMS oylarıyla yapılan son eleme sonuncunda Emre Sertkaya, O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.

