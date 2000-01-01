Sıkı İngiliz komedisi takipçileri belki tanıyordu ancak çoğumuz Phoebe Waller-Bridge’i Fleabag ile tanıdık. Aynı anda müstehcen, dramatik ve komik olmayı başaran Fleabag’in ilham veren yaratıcısını yakından tanımak ister misiniz?

Fleabag’in ilk sezonu, yapayalnızlıkla dolu, anlaşılamamış ve kendini anlatmayı da pek başaramamış, umutsuz ama yine de gülmeyi ve güldürmeyi başarabilen bir kadının nispeten karanlık hikayesini anlatıyordu. İnsanın ruhuna biraz ağır geldiğini söylemezsek olmaz. Yine de aradan üç yıl geçtikten sonra hem Fleabag hem de Phoebe Waller-Bridge muhteşem bir geri dönüş yaptı ve ikinci sezon, adeta bir şaheser olarak geri döndü. Bir anda Emmy Ödülleri’nde, Amazon’da, Netflix’te ve mümkün olan her yerde kendisini görmeye başladığımız Phoebe’nin, önceki işlerini kurcalamaya, kim olduğunu bulmaya çalıştık. Üstüne James Bond senaristliği haberleri ve Killing Eve gelince, tamam dedik, yeni ikonumuzu bulduk.



Yaratıcılık genlerinde var





Phobe Waller-Bridge, 14 Temmuz 1985 yılında Ealing, İngiltere’de doğdu. Dünyaya geldiği aile Kraliçe Victoria’dan beri göz önünde olan bir ail diyebiliriz. Anne tarafından büyükbabası Baron, baba tarafından atalarıysa Kraliçe Victoria döneminden parlamento üyesi bir politikacı; günümüzdeki ailesindeyse ablası Isobel Waller-Bridge bir besteci hatta o müthiş enerji dolu Fleabag jeneriği ablasına ait. Küçük erkek kardeşi Jasper Waller-Bridge de yine müzik dünyasında yer alıyor.

Olivia Colman ile nasıl tanıştı?

Bu kadar ünlü olmadan önce Phoebe Waller-Bridge daha küçük rollerde yer alıyordu. Üstelik Kraliyet Dramatik Sanat Akademisi’nden mezun olmasına rağmen! Margaret Thetcher’ın hayatını anlatan The Iron Lady filminde Olivia Colman Thetcher’ın kızını oynarken, Waller-Bridge ise bir sekteri canlandırıyordu ve böylece tanışmış oldular. Olivia Colman, “Eğer benim oynayabileceğim bir şeyler yazarsan mutlaka haber ver.” dedikten sonra Aradan geçen zamanda Waller-Bridge Fleabag’i yazdı ve sinir bozucu üvey anne rolünü ona verdi. Üstelik aralarındaki en gergin an olan tokat sahnesi de gerçekti!

Fleabag kazara ortaya çıktı





Phoebe Waller-Bridge 2012 yılında London Storytelling Festival’de 10 dakikalık bir gösteri yapması istendiği sırada aklına hiçbir şey gelmeyince, “Kendimi çok da çirkin hissediyordum, sonuçta ortaya seks hayatı konusunda tuhaf şekilde dürüst olan bir kız çıktı.” Aradan geçen zamanda sık sık tek kişilik gösterilerinden derlediği hikayelerle ortaya Fleabag çıktı ve diziye uyarlandıktan sonra tüm dünya PWB’yi tanıdı.

Şov devam edecek!





O kadar yıl dikkat çekememiş ve hatta okuldan mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlandığı için kendi tiyatrosunu kurmaya çalışmış biri olarak, Phoebe Waller-Bridge Fleabag ile bambaşka bir hayata ve kariyer olanaklarına sahip oldu. Kendi deyimiyle artık rahat rahat geğirme taklidi yapamamasına üzülse de eminiz Emmy Ödülleri’nden sonra Amazon ile yaptığı 20 milyon dolarlık anlaşma bu üzüntüyü alıp götürmüştür.

Nasıl James Bond ekibine girdi?





Çünkü Daniel Craig öyle istedi. Eşi Rachel Weisz ile Fleabag’in büyük hayranı olan Daniel Craig, yıllar içinde James Bond’un yaratıcı sürecine de daha fazla dahil olmaya başladı. Önce Billie Eilish’in James Bond şarkısına revizeler verdi, sonra da No Time To Die’ın senaryosunda yumruk etkisi yaratacak detaylar için Phoebe Waller-Bridge’in senaryo ekibine girmesini sağladı. Bakalım yeni filmde PWB etkisi nerelerde görülecek?