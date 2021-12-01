Red Notice filminin konusu ne? Netflix'in en çok izlenen filmi oldu

Netflix yapımı Red Notice, Netflix tarihinin rekor kırarak dijital yayın platformunun en çok izlenen filmi oldu. Red Notice, 328,8 milyon izlenme saati ile 2018'de 282 milyon izlenme saatine ulaşan Sandra Bullock'un 2018 yapımı filmi "Bird Box"unun rekorunu kırdı. Şu ana kadar dünyadaki tüm Netflix abonelerinin yarısı Red Notice'i görüntüledi.

Film, "Bird Box"ın 4 haftada yakaladığı rakama sadece 18 günde ulaştı. Film, ilk 28 günde 328 milyon 800 bin saat izlenme rakamlına ulaştı ve Netflix'e göre hala 94 ülkede platformdaki en iyi 10 film arasında yer alıyor. Film ayrıca geçtiğimiz hafta sonu sinemalarda gösterime girdi.

ELEŞTİRMENLER NE DİYOR? NEDEN ÇOK İZLENDİ?

Screen Rant’ın haberine göre Red Notice, izleyiciler arasında popüler olmasına rağmen eleştirmenlerden kötü yorumlar aldı. Filmin bu kadar izlenmesinin nedeni ise büyük ölçüde oyuncu kadrosuna atfediliyor; üç başrol oyuncusu, süper kahraman hayranları için benzer performanslar sergiliyor; Reynolds ve Gadot, Deadpool ve Wonder Woman gibi performanslarıyla iyi biliniyor. Filmin hızlı temposu ve mizahı, aynı zamanda daha kolay eğlenceye izin vererek, tahmin edilebilir olay örgüsünün daha sıradan izleyiciler için büyük bir sorun haline gelmemesine izin veriyor.

Peki çok izlenenRed Notice filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

RED NOTICE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Red Notice (Kırmızı Bülten), Rawson Marshall Thurber tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan aksiyon komedi filmi. Film, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızının peşine düşen bir Interpol ajanının hikayesini konu ediyor. İnterpol tarafından dünyanın en çok aranan insanlarını yakalamak için kırmızı bülten çıkarıldığında, FBI'ın en iyi profil uzmanı John Hartley harekete geçer. Dünyanın en çok aranan sanat hırsızı The Bishop'un peşine düşen John, bu süreçte dünyanın en iyi sanat hırsızı olan Nolan Booth ile ortak olmak zorunda kalır. Yaşanan bir dizi olayın ardından üçlü kendilerini dünyanın dört bir yanındaki tenha bir hapishanede, bir dans pistinde, ormanda ve hepsinden de kötüsü birbirlerinin çalıştıkları şirketlerde bulur.

RED NOTICE FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson: John Hartley

Ryan Reynolds: Nolan Booth

Gal Gadot: Sarah Black/Fil

Chris Diamantopoulos: Sotto Voce

Ruti Arya: Urvashi Das

Ivan Mbakop: Tambwe

Vincenzo Amato: Müdür Gallo

Rafael Petardi: Güvenlik Şefi Ricci

RED NOTICE FİLMİNİN FRAGMANI

NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN 10 FİLMİ

Red Notice'i, 282 milyon 20 bin saatle Bird Box ve 231 milyon 340 bin saatle Extraction takip ediyor. Listenin geri kalanı şöyle:

4- 214 milyon 570 bin saatle The Irishman

5- 209 milyon 250 bin saatle Delidolu 2 (The Kissing Booth 2)

6- 205 milyon 470 bin saatle 6 Underground

7- 197 milyon 320 bin saatle Spenser Kanunları (Spenser Confidential)

8- 189 milyon 900 bin saatle Enola Holmes

9- 186 milyon 540 bin saatle Ölüler Ordusu (Army of the Dead)

10- 185 milyon 710 bin saatle The OId Guard