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Saadet Işıl Aksoy'a New York'tan 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'
Saadet Işıl Aksoy, New York'ta düzenlenen Soho Film Festivali'nde 'Sürgün' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne lâyık görüldü.
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Saadet Işıl Aksoy'a, New York'ta düzenlenen Soho Film Festivali'ne gönderilen, 2013 yapımı 'Sürgün' adlı filmde canlandırdığı 'Eleni' karakteriyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' verildi.
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Ünlü oyuncu ödül sevincini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
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Saadet Işıl Aksoy sevincini, "New York'tan gelen çok güzel bir haberle uyandım" sözleriyle paylaştı.
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Saadet Işıl Aksoy, ardından şu ifadeleri kullandı:
Yıllar önce çektiğimiz filmimiz, yönetmenimiz Erol Özlevi'nin girişimiyle 'Exile' ismiyle Soho Film Festivali'ne gönderilmişti. Bana da 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü getirmiş. Hayat sürprizlerle dolu.