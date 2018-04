22. SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Toplu Performans ödülü Spotlight'a, En İyi Erkek Oyuncu ödülü Leonardo DiCaprio'ya, En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise Brie Larson'a verildi.

İşte kazananlar:





En iyi toplu performans (film): Spotlight

En iyi toplu performans (dram- dizi): Downton Abbey

En iyi toplu performans (komedi dizisi): Orange ıs The New Black

En iyi kadın oyuncu: Brie Larson – Gizli Dünya

En iyi erkek oyuncu: Leonardo DiCaprio – Diriliş

En iyi kadın oyuncu- Drama: Viola Davıs - How To Get Away With Murder

En iyi erkek oyuncu- Drama: Kevin Spacey - House of Cards

En iyi erkek oyuncu- Komedi dizisi: Jeffrey Tambor – Transparent

En iyi erkek kadın - Komedi dizisi: Uzo Aduba – Orange is The New Black

En iyi yardımcı kadın oyuncu - film: Alicia Vikander – Danimarkalı Kız

En iyi yardımcı erkek oyuncu - film: Idris Elba – Beasts of No Nation

En iyi kadın oyuncu - TV filmi ya da mini seri: Gueen Latifah – Bessie

En iyi erkek oyuncu - TV filmi ya da mini seri: Idris Elba – Luther

En iyi dublör kadrosu: Film: Mad Max: Fury Road/Dizi: Game of Thrones