Şebnem Bozoklu beyaz perdede!

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Türkiye sinemalarında bu hafta 4'ü yerli, 8 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

"Terkedilmiş"

Korhan Uğur'un yönettiği ve Levent Ülgen, Hakan Vanlı, Neriman Uğur, Kyamran Agabalaev, Konul Nagiyeva, Hakkı Ergök, Sema Şimşek, Burak Sarımola ve Mahmut Gökgöz'ün oynadığı "Terkedilmiş", izleyiciyle buluşuyor.



Film, bir sanatoryumda yolları kesişen 9 kişinin öykülerini ve birbirlerine olan dirsek temasının sebep olduğu yasa dışı bir operasyonu perdeye taşıyor.



"Bizim Hikaye"

Yönetmenliğini Yasin Uslu'nun üstlendiği Bizim Hikaye filmi; Cansel Elçin, Haluk Piyes, Sera Tokdemir, Naz Elmas, Burcu Kıratlı, İbrahim Kendirci, Çiğdem Batur, Şebnem Dilligil, Erdinç Gülener ve Ahmet Mekin gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.



Film, yazdığı bir kitaptan dolayı 12 Eylül 1980 döneminde hapis yatan babasının iade-i itibar davası hakkı için mücadele eden bir adamın dramını anlatıyor.



"İçimdeki İnsan"

Şebnem Bozoklu, Vedat Erincin, Suavi Eren, Menderes Samancılar ile Füsun Demirel'in oynadığı "İçimdeki İnsan"ın yönetmenliğini Aydın Sayman yaptı.



İrfan Yalçın'ın "Fareyi Öldürmek" adlı romanından yola çıkılarak senaryolaştırılan film; gazeteci-yazar Nuri'nin, uzun yıllar sonra doğup büyüdüğü taşra kentine geri dönmesini, eski dostu Sabri ile buluşmasının ardından yaşanan süreci konu alıyor.



"Güvercin Uçuverdi"

Selami Genli ile Onur Koçal'ın yönettiği ve Atalay Demirci, Salih Kalyon, Zerrin Sümer ile Ali Erkazan'ın oynadığı "Güvercin Uçuverdi", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



"Danny Collins"

Filmlerinde komedi, romantizm ve dramı harmanlayan Dan Fogelman'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptığı ve gerçek bir hikayeden uyarlanan "Danny Collins", yaşı geçmiş bir rock yıldızının kendini yeniden keşfetmesini konu alıyor.



"Geronimo"

Celine Sallette, Rachid Yous, David Murgia ve Nailia Harzoune'un oynadığı "Geronimo"nun yönetmenliğini Tony Gatlif yaptı.



Gatlif'in kendi hayatından esinlendiği filmin konusu şöyle: "Fransa'nın güneyinde, sıcak bir ağustos gününde, gönüllü sosyal hizmet yapan genç Geronimo, St. Pierre mahallesinde yaşayan iki grup gencin birbirine dalaşmaması için kolları sıvamıştır. Her şey gayet yolunda giderken, mahallede yaşayan Türk genç kız, görücü usulü evleneceği genç yerine, bir çingene olan sevgilisiyle beraber kaçınca ortalık ayağa kalkar. İşleri yatıştırmak Geronimo'ya kalır."



"Şeytanın Kapısında"

Naya Rivera, Catalina Sandino Moreno, Ashley Rickards ve Nick Eversman'ın oynadığı "Şeytan'ın Kapısında" filmi hırslı bir emlak danışmanı ile kardeşinin başından geçen kabusu konu alıyor.



"Evim"

Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin ve Jennifer Lopez'in seslendirdiği "Evim", haftanın animasyon filmi.



Tim Johnson'un yönettiği film, kendi halkı tarafından kovalanan ve dünyaya gelen sevimli ziyaretçi "Of" ile maceracı "Lüle"nin; hata yapmanın insanın bir parçası olduğunu fark etmesini ve "Evim" kelimesinin anlamını keşfetme macerasını konu alıyor. (AA)



