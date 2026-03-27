Sonunda Sen filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nereden izlenir?
Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ı başrolde buluşturan, merakla beklenen romantik komedi filmi Sonunda Sen, bugün (27 Mart 2026 Cuma) itibarıyla izleyiciyle buluştu. Eda Ece’nin sosyal medya üzerinden yaptığı "Şimdi yayında!" paylaşımıyla birlikte film, dijital platformdaki yerini aldı. Peki Sonunda Sen filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nereden izlenir?
Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ı bir araya getiren, senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı "Sonunda Sen" (bazı mecralarda Sadece Sen olarak da anılan) filmi, bugün (27 Mart 2026 Cuma) itibarıyla Netflix kütüphanesindeki yerini aldı. Eda Ece’nin "Şimdi yayında!" paylaşımıyla duyurduğu film, modern bir aşk hikâyesini Urla’nın eşsiz atmosferiyle birleştiriyor.
Film, hayatındaki her şeyi titizlikle planlayan Aslı'nın (Eda Ece), Sevgililer Günü planlarının altüst olmasıyla başlıyor.
Beklenmedik bir şekilde kendini İzmir'in huzurlu ilçesi Urla'da bulan Aslı, burada zıt karakterlere sahip olduğu Yıldırım (Kaan Yıldırım) ile tanışır.
"En güzel şeyler planlanmadığında gerçekleşir" fikri üzerine kurulan hikâye, doğanın dinginliğinde filizlenen sürpriz bir aşkı merkeze alıyor.
Güçlü Oyuncu Kadrosu
Filmin kadrosunda Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimleri yer alıyor:
Eda Ece & Kaan Yıldırım (Başroller)
Devrim Yakut, Seren Şirince, Pelin Uluksar
Kürşad Demir, Mekin Sezer, Atilla Şendil
Çekimlerin yapıldığı Urla'nın sahil ve doğa manzaraları, izleyiciye adeta bir Ege tatili havası yaşatıyor. Melis Civelek'in kaleminden çıkan diyaloglar, günümüz ilişkilerine hem eğlenceli hem de duygusal bir pencere açıyor.