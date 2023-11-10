Soygun Sanatı filmi konusu nedir? Netflix Türkiye'de zirveye çıktı...

Aksiyon, komedi ve suç kategorisindeki Soygun Sanatı filmi, 1 Kasım 2023 tarihinde Netflix’te gösterime girdi. Çekimleri Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen film 1 saat 54 dakikalık uzunluğa sahip. Soygun Sanatı 30 Ekim-5 Kasım haftası Netflix Türkiye'de en çok izlenen film oldu. Film aynı tarihlerde dünya genelinde de 18,5 milyon izlenme ile haftanın en popüler İngilizce olmayan filmi oldu.

Soygun Sanatı filmi konusu

Soygun Sanatı filminin konusu şöyle: Carole, en yakın arkadaşı ve sırdaşı Alex’le (Adèle Exarchopoulos) ikonik bir tabloyu çalmak için bir maceraya atılır. Ancak bu, pek de kusursuz olmayan bir planı olan ve mükemmel bir kaçış gerektiren bir soygundur.

Netflix filmi şu sözlerle tanıtıyor: Kaçak yaşamaktan yorulan profesyonel bir hırsız emekli olmaya karar verir. Fakat suç ortağı olan kaçış şoförü ile birlikte tamamlaması gereken son bir iş vardır.

Soygun Sanatı filmi oyuncuları

Mélanie Laurent

Adèle Exarchopoulos

Manon Bresch

Sabelle Adjani

Philippe Katerine

Félix Moati

LucieLaffin

Leona D’Huy

Soygun Sanatı filmi fragmanı