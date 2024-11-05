Star TV'nin yeni dizisi Şehrazat’ın çekimleri başladı! Şehrazat dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi "Şehrazat"ın çekimleri başladı. Peki Şehrazat dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Star TV ekranlarının yeni dizisi Şehrazat’ın okuma provası gerçekleştirilmişti. Merakla beklenen diziden ilk kareler de geldi.
Şehrazat’ın konusu şöyle; İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Dizisinin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.
Dizinin yayın tarihi henüz ise henüz belli olmadı.