Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Sen Ağlama İstanbul'un konusu şöyle;

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder.