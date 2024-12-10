Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul 1. bölüm ile bugün ekranlara geliyor. yapımını OGM Pictures üstlendiği, yapımcılığını Onur Güvenatam yürüttüğü Sen Ağlama İstanbul konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım..

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 8
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? - Resim : 1

Star TV'nin yeni dizilerinden biri olan Şehrazat'ta isim değişikliğine gidildi. Dizinin yeni fragmanında Şehrazat isminin "Sen Ağlama İstanbul" olarak seyircinin beğenisine sunuldu.

2 / 8
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? - Resim : 2

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu "Sen Ağlama İstanbul"  bugün izleyici karşısına çıkıyor.  

3 / 8
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? - Resim : 3

Dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

4 / 8
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? - Resim : 4

Sen Ağlama İstanbul'un konusu şöyle;

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder.