Başrollerini Michael Fassbender ve Kate Winslet'ın paylaştığı "Steve Jobs" filmi, Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs'un hayat hikayesini anlatıyor. Hugh Jackman, Amanda Seyfried ve Levi Miller'ın oynadığı "Peter Pan" uyarlaması "Pan" de haftanın iddialı yapımlarından...





İşte ikisi yerli 6 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...Oscar ödüllü Danny Boyle'nin yönettiği filmin başrollerini Michael Fassbender ile Kate Winslet paylaşırken, ikiliye Seth Rogen, Jeff Daniels, Katherine Waterson ve Sarah Snook eşlik ediyor. Hayalinde canlandırdığı dijital platformu tüm dünyaya kabul ettirmeyi başaran ve adını tarihe yazan Apple CEO'su Steve Jobs'un hayat hikayesinden esinlenen filmde, hırsları yüzünden ailesini ve kendi hayatını bu uğurda feda eden Jobs'u Micheal Fassbender canlandırıyor. Biyografi türündeki film, merkezindeki dahi adamın kişisel portresini resmetmek üzere izleyiciyi dijital devrimin perde arkasına götürmeyi amaçlıyor.Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Garrett Hedlund, Levi Miller, Rooney Mara ile Adeel Akhtar'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Joe Wright yaptı. Yepyeni bir Peter Pan uyarlaması olan filmin konusu şöyle: "Peter 12 yaşında, bastırılamaz ölçüde asi bir mizaca sahip, yaramaz bir çocuktur. Özel yeteneklere de sahip olan Peter, tüm hayatını geçirdiği Londra'nın kasvetli yetimhanesinde bir gece kaçırılıp korsanların, savaşçıların ve perilerin olduğu 'Var Olmayan Ülke' adında fantastik bir dünyaya götürülür. Peter burada annesinin sırrını çözmeye ve bu sihirli topraklarda hakkı olan yerini bulmaya çalışır."Onur Saylak, Tuba Büyüküstün, Mustafa Uğurlu, Sofya Khandamirova, Murat Daltaban, Ebru Özkan, ile Menderes Samancılar'ın oynadığı "Rüzgarın Hatıraları" filminin yönetmenliğini Öcan Alper yaptı. Çekimleri İstanbul, Artvin ve Batum'da gerçekleştirilen film, çevirmen ve ressam "Aram"ın İkinci Dünya Savaşı döneminde siyasi nedenlerle hayatını kurtarmak için İstanbul'dan kaçıp SSCB-Gürcistan sınırındaki küçük bir dağ köyünde saklanmasını konu alıyor.Paul McGuigan'ın yönettiği filmde Daniel Radcliffe, James McAvoy, essica Brown Findlay ile Andrew Scott oynuyor. Mary Shelly'nin klasik romanından esinlenen film, radikal bilim adamı Victor Frankenstein ve keskin zekalı yardımcısı Igor Strausman'ın insanoğlunu ölümsüzlüğe götürmek için giriştikleri ortak deneysel çalışmaları sinema perdesine taşıyor.Dilek Keser ile Ulaş Güneş Kacargil'in yönettiği ve İrem Deniz, Ayşe Selen, Dilşah Demir ile Ayşin Yeşim Çapanoğlu'nun başrollerinde oynadığı "Azap" izleyiciyle buluşuyor. Türk korku sinemasına yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen film, Kütahya'nın bir köyüne ataması yapılan genç bir öğretmenin, köyle ilgili araştırmasında geçmişte cinlere ait korkunç haberleri görmesini ve için aslını öğrenmek için arkadaşlarıyla fincanla cin çağırma seansına girişmeleri sonucu yaşanan olayları beyaz perdeye taşıyor.Shin Nelson ile Melanie Simka'nın yönettiği filmin seslendirmeleri Murat Kosova, Okay Karacan, Bella Thorne ile Cameron Dallas'a ait. Animasyon türündeki filmde, özgür ruhlu kurbağa prensesin evlenmemek için erkek kılığına girmesiyle, ona yardımcı olan yol arkadaşlarının başından geçen maceralar anlatılıyor.