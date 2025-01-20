Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

İlk sezonu 2016 yılında yayınlanan Stranger Things macerası başlayalı neredeyse 10 yıl oldu. 83 ülkede ilk sıralarda yer alarak en çok izlenen dizi olan Stranger Things, Matt Duffer ve Ross Duffer kardeşler tarafından hazırlanan dizi bilimkurgu, gizem, korku ve dram türlerini başarıyla bir araya getiriyor.

STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?

Stranger Things 5. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Fakat gelen açıklamalara göre Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu 2025 yılı bitmeden izleyici karşısına çıkacak.

Stranger Things, bir çocuğun sırra kadem basmasıyla karışan Indiana'nın Hawkins kasabasında geçiyor. Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi isimleri bir araya getiren hikaye, beşinci ve final sezonuyla noktalanacak.

Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu Arayış, Kayboluş, Turnbow Tuzağı, Büyücü, Elektroşok, Camazotz'dan Kaçış, Köprü, Gerçek Dünya isimlerini taşıyan sekiz bölümden oluşacak.

Netflix, geçtiğimiz Temmuz ayında çekimlerin resmen yarılandığını bildirirken, Stranger Things’in 5. sezon çekimlerine dair kamera arkası görüntüler paylaştı.

Dizi, aynı zamanda Emmy Ödülleri başta olmak üzere pek çok uluslararası ödül töreninden 70’i aşkın ödül ödül kazandı ve 230'dan fazla ödüle aday gösterildi. Dünyanın her yerindeki Stranger Things hayranları, Will Byers'ın kaybolduğu gün olan 6 Kasım'ı, dizinin dünyasına olan sevgilerini paylaşmak için 'Stranger Things Günü' olarak kutluyor.