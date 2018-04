Stuart Murdoch’tan müzikal film geliyor!

Belle and Sebastian solisti Stuart Murdoch, God Help The Girl isimli ilk müzikal filmini yazdı, yönetti ve müziklerini besteledi.

Filmin yapımcılığını Royal Tenenbaums ve Life Aquatic with Steve Zissou filmlerinin yapımcısı Barry Mendel yaparken, başrollerde Enter the Void filminden tanıdığımız Olly Alexander, Skins dizisinden Hannah Murray ve Sucker Punch filminden tanıdığımız Emily Browning oynuyor.



Filmde aynı zamanda Stuart Murdoch’un filmle aynı adı taşıyan, 5 yılı aşkın süredir sürdürdüğü bir diğer müzik projesi God Help The Girl’den şarkılara da yer verildiği biliniyor. Film aklı benzer şekilde çalışan üç gencin buluşması ve birlikte geçirdikleri yazı anlatıyor. Çekimleri 2012 ve 2013 yıllarında Glasgow’da yapılan God Help The Girl, Britanya’da 29 Ağustos’ta, dünya çapında ise eylül ayında vizyona giriyor.