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Televizyonda bu hafta en çok hangi diziler izlendi?
Bu sezon hem ekrana yeni gelen diziler hem de 3 sezon ve daha fazladır yayında olan diziler arasında rekabet giderek kızışıyor. Peki bu hafta reyting yarışında kimler zirvede yer aldı? İşte Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre en çok izlenen diziler...
1 / 10
10 - Arka Sokaklar (Sezon 19 – Bölüm 682) - 2,84
2 / 10
9 - Yalı Çapkını (Sezon 3 – Bölüm 75) - 2,23
3 / 10
8 - Sandık Kokusu (Sezon 2 – Bölüm 27) - 3,92
4 / 10
7 - Teşkilat (Sezon 5 – Bölüm 112) - 5,37