Ters Yüz 2 (Inside Out 2) filminin konusu ne? Ters Yüz 2 filmini kimler seslendiriyor? İzlemeden önce bilmeniz gerekenler

Ters Yüz 9 yıllık aranın ardından beyazperdedeki yerini aldı. 2015 yapımı Oscar ödüllü "Inside Out" (Ters Yüz) filminin devam filmi Ters Yüz 2, 14 Haziran'da vizyona girdi ve gişede büyük bir başarıya imza attı. Oscar ödüllü animasyonun devam filmi Dune 2'yi geride bırakarak 2024'ün bir hafta içinde en çok hasılat yapan filmi oldu. Filmin konusu ve seslendirmeleri ise merak edildi. Sizler için Ters Yüz 2 (Inside Out 2) filmini mercek altına aldık.

Ters Yüz 2 (Inside Out 2) filminin konusu ne?

2015 yapımı Ters Yüz filminin devamı, ergenlik çağına giren ve dört yeni duygu deneyimleyen Riley'i konu alıyor: Kaygı (Maya Hawke), Kıskançlık (Ayo Edibiri), Utanç (Paul Walter Hauser) ve Sıkıntı (Adèle Exarchopoulos).

Riley'nin var olan duyguları Neşe, Üzüntü, Öfke, İğrenme ve Korku, Anksiyete'nin kontrolü ele almasıyla bir kenara atılır. Anksiyete, Riley'nin kimliğini değiştirmeden önce benlik duygusunu yeniden kazanması için savaşmaları gerekir. Hikaye çocukları hedef alsa da çocukların anladığından daha ağır duygularla birlikte kafa karıştırıcı bazı unsurlar içeriyor.

İşte ebeveynlerin çocuklarını Ters Yüz 2'yi izlemeye götürmeden önce bilmesi gereken her şey...

Film, ergenlere hitap ediyor

Riley sabah uyandığında ruh halinde bir değişim yaşıyor; duyguları öfkeden üzüntüye ve tiksintiye hızlı bir şekilde değişiyor. Bu duygulara karşılık gelen karakterler, beyindeki duygu santralin kontrolü için mücadele ediyor ve duygu panelinin onların dokunuşlarına çok daha güçlü tepki verdiğini fark ediyor.

Kaygı filmdeki ana düşman

Ters Yüz 2, kaygının birinin beynini nasıl ele geçirebileceğini ve filmde anlatıldığı gibi, önünüzde gerçek tehditler yerine tehditmiş gibi algıladığınız olgulardan sizi koruduğu için korkudan ne kadar farklı olduğunu gösteriyor.

Hikaye, bir kişinin benlik duygusuna odaklanıyor

Ters Yüz 2'deki yeni konseptlerden biri, kişinin yaşlandıkça benlik duygusunun gelişmesi. Neşe, diğer duygulara karargâhlarının ortasındaki parlayan nesnenin Riley'nin benlik duygusu olduğunu söylüyor. bunun onun bir kişi olarak kim olduğunu belirleyen anılardan ilham aldığını açıklıyor.

Akran baskısı ana temadır

Artık Riley'nin hayatındaki en önemli yeni kavramlardan biri, akran baskısına boyun eğmekle nasıl mücadele edeceğidir. Kaygı, en iyi iki arkadaşı yerine lise hokey takımındaki kendinden büyük kızlarla birlikte hareket etmeyi, arkadaşlarının sevdiği bir erkek grubundan hoşlanmıyormuş gibi davranmayı seçmesine neden olur.

Ters Yüz 2 bir kaygı krizini canlandırıyor

Filmin öne çıkan ismi Anksiyete, Riley'nin tüm kontrolünü ele geçirir ve onu bırakamaz; bu da Riley'nin kendisini yeterince iyi olmadığını hissettirir ve panik atak yaşamasına neden olur.

Orijinal Dil Seslendirmeni Türkçe Seslendirmeni Seslendirdiği Karakter

Amy Poehler Aysun Topar Neşe

Phyllis Smith Gupse Özay Üzüntü

Richard Kind Engin Alkan Bing Bong

Bill Hader Murat Şen Korku

Lewis Black Ercan Demirel Öfke

Mindy Kaling Suzan Acun Tiksinti

Kaitlyn Dias Mısra Balkan Riley

Diane Lane Özden Ayyıldız Anne

Kyle MacLachlan Ali Ekber Diribaş Baba

Ters Yüz 2 (Inside Out 2) filmi fragmanı