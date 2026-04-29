Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu

TRT 1 ekranlarının pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Teşkilat, hem yeni sezon müjdesi hem de sezon finali tarihindeki sürpriz değişiklikle gündeme oturdu. Peki Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

TRT 1'in pazar akşamlarına damga vuran fenomen yapımı Teşkilat, hem yeni sezon müjdesi hem de sezon finali tarihindeki sürpriz değişiklikle televizyon dünyasının gündemine oturdu. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün paylaştığı dizide, izleyicileri şaşırtan bir takvim güncellemesi yaşandı.

Beşinci sezonunda da reyting listelerinin zirvesinden inmeyen Teşkilat, izleyicilerini sevindiren bir "yeni sezon" onayı aldı. Ancak dizinin tatile gireceği tarih konusunda gelen son bilgiler, planlanan takvimin bir hafta öne çekildiğini gösteriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce 14 Haziran olarak planlanan sezon finali tarihi, kanal ve yapım ekibinin kararıyla güncellendi.

 Teşkilat, 7 Haziran 2026 Pazar akşamı yayınlanacak olan 184. bölümüyle sezon arası verecek.

Kulislerde konuşulanlara göre sezon finalinin merkezinde görkemli bir düğün sahnesi yer alacak. Ancak bu mutlu anın, hikayede büyük kırılmalara yol açacak olaylarla kesileceği tahmin ediliyor.
 