The Brutalist filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Akademi Ödülleri'nde (Oscar) Brady Corbet imzalı Holokost draması "The Brutalist" ise 'En İyi Müzik', 'En İyi Erkek Oyuncu' dallarında ödüller kazandı. ABD'li oyuncu Adrien Brody, "The Brutalist" filmindeki performansıyla 22 yıl sonra 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ikinci kez Oscar ödülü aldı. Filmin Rotten Tomatoes puanı %93. The Brutalist filminin konusuna oyuncularına yakından bakalım...

THE BRUTALIST FİLMİNİN KONUSU NE?

The Brutalist, László Toth ve eşi Erzsébet'in Amerika'ya göçme hikayesini konu ediniyor. 1947 yılında çift Amerika'ya göç eder ve Laszlo Toth, mimari eserini ortaya çıkarabilmek için 30 yıl boyunca çalışmalarını sürdürür. Toth ve eşi, II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'dan kaçan göçmenler arasındadır ve Avrupa mimarisi Amerika'ya taşır, modern Amerika'nın inşa edilmesine yardımcı olurlar. Çiftin yaşamları, tanıştıkları zengin bir müşteri sayesinde tamamen değişir.

THE BRUTALIST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adrien Brody

Felicity Jones

Guy Pearce

Joe Alwyn

Raffey Cassidy

THE BRUTALIST FİLMİ FRAGMAN