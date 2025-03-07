The Brutalist filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
The Brutalist filmi, 2025 Golden Globe ve Oscar ödüllerine damgasını vurdu. Brady Corbet'in yönetmenliğini yaptığı birçok dalda ödül alan The Brutalist filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından inceleyelim...
Özge Çolak
Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Akademi Ödülleri'nde (Oscar) Brady Corbet imzalı Holokost draması "The Brutalist" ise 'En İyi Müzik', 'En İyi Erkek Oyuncu' dallarında ödüller kazandı. ABD'li oyuncu Adrien Brody, "The Brutalist" filmindeki performansıyla 22 yıl sonra 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ikinci kez Oscar ödülü aldı. Filmin Rotten Tomatoes puanı %93. The Brutalist filminin konusuna oyuncularına yakından bakalım...
THE BRUTALIST FİLMİNİN KONUSU NE?
The Brutalist, László Toth ve eşi Erzsébet'in Amerika'ya göçme hikayesini konu ediniyor. 1947 yılında çift Amerika'ya göç eder ve Laszlo Toth, mimari eserini ortaya çıkarabilmek için 30 yıl boyunca çalışmalarını sürdürür. Toth ve eşi, II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'dan kaçan göçmenler arasındadır ve Avrupa mimarisi Amerika'ya taşır, modern Amerika'nın inşa edilmesine yardımcı olurlar. Çiftin yaşamları, tanıştıkları zengin bir müşteri sayesinde tamamen değişir.
THE BRUTALIST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Adrien Brody
Felicity Jones
Guy Pearce
Joe Alwyn
Raffey Cassidy