The Killer filminin konusu ne? The Killer oyuncu kadrosunda kimler var?

David Fincher'ın imzasını taşıyan “The Killer” filmi 10 Kasım tarihinde Netflix'te izleyiciyle buluştu. Prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılan film övgü toplamış hatta 6 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Filmin yönetmenliğini David Fincher yaparken, senaryosunu ise Andrew Kevin Walker yazdı. İşte The Killer konusu ve oyuncuları...

The Killer konusu

The Killer ters giden bir işin ardından işverenlerinden intikam almak için yola çıkan bir suikastçının hikayesini anlatıyor. The Killer filminin konusu şöyle: Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve de kendine savaş açar.

"The Killer" filmi kitap uyarlaması mı?

Senaryosunu, "Fight Club"dan (1999) tanıdığımız Andrew Kevin Walker'ın kaleme aldığı "The Killer" filmi, Alexis Nolent ve Luc Jacamon'un aynı adlı grafik romanından sinemaya uyarlandı. Kitap serisinin ilk cildi, 1998 yılında yayınlandı.

The Killer oyuncu kadrosunda kimler var?

Michael Fassbender (The Killer)

Charles Parnell

Arliss Howard

Tilda Swinton

Sala Baker

Kerry O'Malley

Sophie Charlotte (Magadala)

The Killer filmi künyesi

Tür: Gizem ve gerilim, Aksiyon, Macera, Suç

Orijinal Dil: İngilizce

Yönetmen: David Fincher

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023

Süre: 1 saat 58 dakika

Başroldekiler: Michael Fassbender,Tilda Swinton,Arliss Howard

The Killer fragmanı