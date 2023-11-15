The Killer filminin konusu ne? The Killer oyuncu kadrosunda kimler var?
David Fincher'ın merakla beklenen filmi The Killer 10 Kasım tarihinde Netflix'te yayına girdi. The Killer, eleştiri derleme sitesi Rotten'da yüzde 86 eleştirmen ve yüzde 70 izleyici puanına sahip. Peki, The Killer filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
David Fincher'ın imzasını taşıyan “The Killer” filmi 10 Kasım tarihinde Netflix'te izleyiciyle buluştu. Prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılan film övgü toplamış hatta 6 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Filmin yönetmenliğini David Fincher yaparken, senaryosunu ise Andrew Kevin Walker yazdı. İşte The Killer konusu ve oyuncuları...
The Killer konusu
The Killer ters giden bir işin ardından işverenlerinden intikam almak için yola çıkan bir suikastçının hikayesini anlatıyor. The Killer filminin konusu şöyle: Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve de kendine savaş açar.
"The Killer" filmi kitap uyarlaması mı?
Senaryosunu, "Fight Club"dan (1999) tanıdığımız Andrew Kevin Walker'ın kaleme aldığı "The Killer" filmi, Alexis Nolent ve Luc Jacamon'un aynı adlı grafik romanından sinemaya uyarlandı. Kitap serisinin ilk cildi, 1998 yılında yayınlandı.
The Killer oyuncu kadrosunda kimler var?
- Michael Fassbender (The Killer)
- Charles Parnell
- Arliss Howard
- Tilda Swinton
- Sala Baker
- Kerry O'Malley
- Sophie Charlotte (Magadala)
The Killer filmi künyesi
Tür: Gizem ve gerilim, Aksiyon, Macera, Suç
Orijinal Dil: İngilizce
Yönetmen: David Fincher
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023
Süre: 1 saat 58 dakika
Başroldekiler: Michael Fassbender,Tilda Swinton,Arliss Howard