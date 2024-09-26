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The Platform 2’nin fragmanı yayınlandı
Netflix, The Platform’un merakla beklenen devam filmi The Platform 2’nin tanıtım fragmanını paylaştı.
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Başrollerini Milena Smit ve Hovik Keuchkerian’ın paylaştığı, yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia, yapımını ise Basque Films’den Carlos Juárez, Galder Gaztelu-Urrutia ve Raquel Perea’nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Natalia Tena ve Óscar Jaenada gibi isimler de yer alıyor. The Platform 2, 4 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.
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The Platform 2 Hakkında:
Gizemli bir lider Platform'da kendi düzenini kurarken acımasız beslenme sistemine karşı tartışmaya açık yöntemlerle verilen mücadeleye yeni bir üye katılır.
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Peki, yanlış tabaktan yemenin ölümle cezalandırıldığı bir yerde, hayatınızı kurtarabilmek için ne kadar ileri gidebilirsiniz?
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