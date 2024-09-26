The Platform 2’nin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Milena Smit ve Hovik Keuchkerian’ın paylaştığı, yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia, yapımını ise Basque Films’den Carlos Juárez, Galder Gaztelu-Urrutia ve Raquel Perea’nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Natalia Tena ve Óscar Jaenada gibi isimler de yer alıyor. The Platform 2, 4 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.