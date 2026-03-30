The Traitors Türkiye 2. bölüm ne zaman? The Traitors Türkiye hangi günler yayınlanıyor?
Kanal D’nin dünya çapında fenomen olan formatı The Traitors Türkiye, 26 Mart Perşembe akşamı yayınlanan ilk bölümüyle tam anlamıyla bir "ihanet ve strateji" fırtınası estirdi. Giray Altınok’un gizemli ve karizmatik sunumuyla ekrana gelen yarışma, ilk geceden izleyiciyi ters köşe yapmayı başardı. Peki The Traitors Türkiye 2. bölüm ne zaman? The Traitors Türkiye hangi günler yayınlanıyor?
Hainlerin sessizce avlandığı, masumların ise hayatta kalmaya çalıştığı The Traitors Türkiye her hafta aynı saatte devam edecek:
Gün: Her Perşembe
Saat: 20.00
Kanal: Kanal D
Yarışmaya veda eden ilk isimler Emre Uzunboy ve Saadet Özsırkıntı oldu. Aksiyon dolu bu yolculukta stratejileri beklenen etkiyi yaratmadı.
Yuvarlak Masa"daki ilk oylama tam bir dramaya sahne oldu. Yarışmacıların "Hain" olduğundan şüphelendiği YouTuber Mert, oylama sonucunda kaleden sürgün edildi. Ancak Mert’in gitmeden önce "Masum" olduğunun ortaya çıkması, masada kalanlar için büyük bir vicdan azabı ve karşılıklı güven bunalımı başlattı.
Yeni bölüm fragmanına damga vuran görüntülerde, yarışmacıların fiziksel ve psikolojik sınırlarının zorlandığı görüldü.
Giray Altınok’un verdiği zorlu görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacıların yaşadığı panik, "Hainler"in aralarında ne kadar ustaca gizlendiğinin bir kanıtı gibiydi.