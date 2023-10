Them (Ötekiler) dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Them (Ötekiler) 9 Nisan 2021 itibariyle Amazon Prime'da 10 bölüm yayınlandı. Little Marvin'e ait olan bu yapımın yönetmenlik koltuğunda ise "Homeland" ve "American Crime Story" gibi dizilerle de adından söz ettirmiş olan ödüllü yönetmen Nelson Crag oturuyor. Her sezonunda farklı oyuncularla farklı sorunları ele alacak "Them", ilk sezonuyla Amazon Prime'ın son zamanlarda çıkardığı en iyi dizilerden biri oldu.

Them dizisi konusu

Them, 1950’li yıllarda genellikle beyazların yaşadığı Los Angeles’daki bir mahalleye taşınan siyahi bir ailenin hikayesini konu ediyor. Yıllarca güzel bir eve taşınmanın hayalini kuran ve sonunda bu hayallerini gerçekleştiren aile, yeni mahallelerinde beklenmedik durumlarla karşılaşır. Aile üyeleri kendilerini, komşuları ve doğaüstü güçler tarafından yok edilmekle tehdit edilen bir oyunun merkezinde bulur.

Them (Ötekiler) Dizi Oyuncuları

Deborah Ayorinde – Lucky Emory

Ashley Thomas – Henry Emory

Shahadi Wright Joseph – Ruby Emory

Melody Hurd – Gracie Emory

Ryan Kwanten – George Bell

Pat Healy – Marty

Sophie Guest – Doris

Christopher Heyerdahl – Hiram Epps

Liam McIntyre – Clarke Wendell

Alison Pill – Betty Wendell

Abbie Cobb – Nat Dixon

John Patrick Jordan – Earl Denton

Them dizisi fragmanı