Them (Ötekiler) dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Them (Ötekiler) dizisi Amazon Prime’da 9 Nisan 2021’de yayınlandı. Diziyi izlemek isteyenler Them (Ötekiler) dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor. İşte Them (Ötekiler) dizisi konusu ve oyuncuları...
Them (Ötekiler) 9 Nisan 2021 itibariyle Amazon Prime'da 10 bölüm yayınlandı. Little Marvin'e ait olan bu yapımın yönetmenlik koltuğunda ise "Homeland" ve "American Crime Story" gibi dizilerle de adından söz ettirmiş olan ödüllü yönetmen Nelson Crag oturuyor. Her sezonunda farklı oyuncularla farklı sorunları ele alacak "Them", ilk sezonuyla Amazon Prime'ın son zamanlarda çıkardığı en iyi dizilerden biri oldu.
Them dizisi konusu
Them, 1950’li yıllarda genellikle beyazların yaşadığı Los Angeles’daki bir mahalleye taşınan siyahi bir ailenin hikayesini konu ediyor. Yıllarca güzel bir eve taşınmanın hayalini kuran ve sonunda bu hayallerini gerçekleştiren aile, yeni mahallelerinde beklenmedik durumlarla karşılaşır. Aile üyeleri kendilerini, komşuları ve doğaüstü güçler tarafından yok edilmekle tehdit edilen bir oyunun merkezinde bulur.
Them (Ötekiler) Dizi Oyuncuları
Deborah Ayorinde – Lucky Emory
Ashley Thomas – Henry Emory
Shahadi Wright Joseph – Ruby Emory
Melody Hurd – Gracie Emory
Ryan Kwanten – George Bell
Pat Healy – Marty
Sophie Guest – Doris
Christopher Heyerdahl – Hiram Epps
Liam McIntyre – Clarke Wendell
Alison Pill – Betty Wendell
Abbie Cobb – Nat Dixon
John Patrick Jordan – Earl Denton
Them dizisi fragmanı