Tyrant'ın son iki bölümü Türkiye’de çekilecek!

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Çekimleri İsrail’de yapılan, FX’in aksiyon dizisi Tyrant‘ın son iki bölümünün çekimleri, bölgedeki çatışmalar sebebiyle Türkiye’ye alındı.

FX’in on bölümlük siparişinin geriye kalan son iki bölümünün Türkiye’de nerede çekileceği açıklanmış değil. Dizinin ilk bölümü Fas’ta çekilmiş, ardından İsrail’e taşınmıştı. Aynı sezonda üçüncü farklı ülkede çekimleri devam edecek dizinin yapımcısı Gideon Raff durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:



Kudüs’te çekim yapmayı oranın tarihi nedeniyle istemiştik. Dizi bu iki bölümün ardından bir araya girecek. Umarım sonrasında her şey sakinleşir ve biz de dönüp Kudüs’te tekrar çekim yapabiliriz.”



Başrollerini Adam Rayner ve Jennifer Finnigan’ın paylaştığı Tyrant, haziran sonunda gösterime başlamıştı.