Vampire Chronicles için geri sayım başladı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Anne Rice imzalı serinin film hakları Universal tarafından satın alındı.

Anne Rice'ın 1976 yılında yazmaya başladığı serinin sinemasal haklarını satın alan Universal, kısa süre içerisinde seriye yeniden hayat öpücüğü kondurmaya hazırlanıyor.



1994 yılında, serinin ilk kitabı olan ve Lestat efsanesinin miladı olarak kabul edilen Vampirle Görüşme; Neil Jordan tarafından yönetilmişti. Başrollerini Brad Pitt ve Tom Cruise'un paylaştığı film, Lestat kültünün de başlangıcı olmuştu.



Genç izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Alacakaranlık serisinin ardından boşluğu doldurmak isteyen yapımcıların, Rice'ın Vampire Chronicles serisine ne gibi rötuşlarda bulunacaklarıysa büyük merak konusu!