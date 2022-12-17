Yalı Çapkını 13. bölümde neler oldu? İzleme linkleri...

23 Eylül 2022'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizisi, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam gibi pek çok oyuncuyu bir araya getiriyor. Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden Yalı Çapkını cuma akşamı 13. bölümüyle izleyici ile buluştu. Peki kaçıranlar için 13. bölümde neler oldu?

Dizinin son bölümünde Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür. Tüm aile Ferit'i aramaktadır. Ancak Pelin’e sığınan Ferit, ABD'ye gitmeye karar verdiğini söyler. Pelin, Ferit'i kalmaya ikna edemeyince Seyran'a haber verir. Seyran havalimanına gider ve duygusal anlar yaşanır...

13. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN...

Peki, son bölümü kaçıranlar diziyi nasıl tekrar izleyebilir? StarTV internet sitesine dizinin son bölümünü yükledi. Bu linkten izleyebilirsiniz: Yalı Çapkını 13. bölüm

Ayrıca dizinin 13. bölümü Yalı Çapkını'nın Youtube hesabından da izlenebiliyor.