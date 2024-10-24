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Yalı Çapkını dizisine çok konuşulacak dönüş: Geri geliyor
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın üçüncü sezonunda olmayan Çetin Tekindor, yeniden rol almaya hazırlanıyor.
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaşığı Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonuna yeni hikaye ve oyuncu kadrosuyla başlamıştı.
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Usta aktör Çetin Tekindor ise üçüncü sezon başladığından beri bir süredir dizide rol almıyordu.
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ÇETİN TEKİNDOR GERİ DÖNÜYOR
2. Sayfa'da yer alan habere göre; Çetin Tekindor, Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor. Dizide bir dönem de Emre Altuğ'un oynadığı Orhan karakteri öldüğü hikayesiyle yer almış, ancak daha sonra karakterin geri dönüşü gerçekleşmişti.
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Dizi için seyircinin de, Ferit ve Seyran karakterlerinin birleşmesi isteği sosyal medyada sıklıkla dile getiriliyor. İki karakterin de başka aşk hikayeleriyle yeni sezonda yer almaları, seyirciden tepki görmüştü.