Yalı Çapkını dizisine çok konuşulacak dönüş: Geri geliyor

ÇETİN TEKİNDOR GERİ DÖNÜYOR

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Çetin Tekindor, Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor. Dizide bir dönem de Emre Altuğ'un oynadığı Orhan karakteri öldüğü hikayesiyle yer almış, ancak daha sonra karakterin geri dönüşü gerçekleşmişti.