Yalı Çapkını zaman atlamasıyla başlayacak!

YALI ÇAPKINI ZAMAN ATLAMASIYLA BAŞLAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin birkaç yıllık zaman atlamasıyla başlayacağı öğrenildi. Kulislerden sızan bilgilere göre Seyran ve Ferit karakterlerinin hayatında büyük bir ayrılık krizi yaşanacak.