Yalı Çapkını zaman atlamasıyla başlayacak!

Star TV ekranlarında Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nda 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.

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Yalı Çapkını zaman atlamasıyla başlayacak! - Resim : 1

Star TV ekranlarında Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nda 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.

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Yalı Çapkını zaman atlamasıyla başlayacak! - Resim : 2

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını'nda geri sayım başladı. Yaptığı sezon finalinin ardından 3. sezonun nasıl başlayacağı merak konusu oldu.

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Yalı Çapkını zaman atlamasıyla başlayacak! - Resim : 3

YALI ÇAPKINI ZAMAN ATLAMASIYLA BAŞLAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin birkaç yıllık zaman atlamasıyla başlayacağı öğrenildi. Kulislerden sızan bilgilere göre Seyran ve Ferit karakterlerinin hayatında büyük bir ayrılık krizi yaşanacak.

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Yalı Çapkını zaman atlamasıyla başlayacak! - Resim : 4

Diziye Sinan karakteri gelecek. Rolü kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.