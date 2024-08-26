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Yalı Çapkını zaman atlamasıyla başlayacak!
Star TV ekranlarında Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nda 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.
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Star TV ekranlarında Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nda 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.
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Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını'nda geri sayım başladı. Yaptığı sezon finalinin ardından 3. sezonun nasıl başlayacağı merak konusu oldu.
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YALI ÇAPKINI ZAMAN ATLAMASIYLA BAŞLAYACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin birkaç yıllık zaman atlamasıyla başlayacağı öğrenildi. Kulislerden sızan bilgilere göre Seyran ve Ferit karakterlerinin hayatında büyük bir ayrılık krizi yaşanacak.
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Diziye Sinan karakteri gelecek. Rolü kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.