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Yalı Çapkını'nın Asuman'ı dizinin final tarihini ağzından kaçırdı
Başrolünü Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin final tarihini, dizinin eski oyuncularından Öznur Serçeler ağzından kaçırdı.
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Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, tüm heyecanıyla 3. sezonunda devam ediyor.
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Yalı Çapkını'nda Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler diziden bu sezon ayrılmıştı.
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Magazincilerin sorularını yanıtlayan Öznur Serçeler, Yalı Çapkını dizisinin final tarihini ağzından kaçırdı.
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'DÖRDÜNCÜ SEZON OLMAYACAK'
Öznur Serçeler, "Ben ayrılık gibi hissetmedim. Arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Yalı Çapkının yeri bende ayrı. Yalı Çapkını artık benim için belli bir aşamayı tamamlamıştı. Proje zaten bu sezon galiba final yapacak. Dördüncü sezonu olmayacak diye biliyorum ama belki değişebilir." dedi.