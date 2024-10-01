Yalı Çapkını'nın Asuman'ı dizinin final tarihini ağzından kaçırdı

'DÖRDÜNCÜ SEZON OLMAYACAK'

Öznur Serçeler, "Ben ayrılık gibi hissetmedim. Arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Yalı Çapkının yeri bende ayrı. Yalı Çapkını artık benim için belli bir aşamayı tamamlamıştı. Proje zaten bu sezon galiba final yapacak. Dördüncü sezonu olmayacak diye biliyorum ama belki değişebilir." dedi.



