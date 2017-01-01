Yargıç 17 Ekim'de vizyonda

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Iron Man karakteriyle tanıdığımız Robert Downey Jr.bu kez başarılı bir avukatı canlandıracak.

“Yargıç / The Judge” filminde Robert Downey Jr., Hank Palmer adlı büyük şehirde yaşayan ve çalışan başarılı bir avukatı canlandırıyor. Hank, çocukluğunu geçirdiği kasabaya, kasabanın Yargıç’ı olan babası (Duvall) cinayetle suçlandığında geri döner. Araları pek iyi olmasa da, babasının davasının ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Hank, yıllar önce koptuğu ailesi ile de tekrar biraraya gelmenin yollarını bulacaktır.