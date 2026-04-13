Yeraltı dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı: "Aşık mı oldun iki günde?"
Televizyon dünyasında fırtınalar estiren Yeraltı dizisi, 12. bölüm fragmanıyla izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle Ceylan, Ali Haydar ve Sultan üçgenindeki gerilim, bu hafta reytingleri daha da yukarı taşıyacak gibi görünüyor. 12. bölüm fragmanında en çok konuşulan an kuşkusuz Ceylan'ın, Ali Haydar'ın özel alanına girip Sultan'a takılan o sembolik yüzüğü alması oldu. Bu hamle, sadece bir hırsızlık değil, açık bir meydan okuma olarak yorumlanıyor:
Televizyon dünyasında dengeler değişiyor! Yeraltı dizisi, sadece kendi kitlesini genişletmekle kalmadı, uzun süredir zirvenin sahibi olan Eşref Rüya'yı reyting tahtından indirerek pazartesi akşamlarının yeni lideri olma yolunda dev bir adım attı. 12. bölüm fragmanında yaşananlar, bu yükselişin tesadüf olmadığını kanıtlıyor.
Yeni bölüm fragmanı, izleyiciyi tam kalbinden vuracak bir hesaplaşmaya odaklanıyor. Ceylan'ın, Ali Haydar'ın odasına gizlice girip Sultan için ayrılan o özel yüzüğü alması, dizideki duygusal savaşı resmen başlattı.
Ceylan’ın yüzüğü çalması sadece maddi bir kayıp değil; Sultan’ın ekip içindeki yükselen konumuna ve Ali Haydar’ın ona olan ilgisine çekilen bir rest.
"İki Günde Aşık mı Oldun?": Ceylan'ın Ali Haydar'a yönelttiği bu sert soru, karakterler arasındaki bastırılmış duyguları su yüzüne çıkarıyor. Bu çıkış, Ali Haydar’ın otoriter zırhında ilk kez bir çatlak yaratabilir.
Eşref Rüya gibi güçlü bir rakibi geride bırakmak, Yeraltı'nın senaryo derinliğinin izleyicide karşılık bulduğunu gösteriyor.